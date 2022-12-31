الصين تعين وزيرا جديدا للخارجية.. ملقب بـ«الذئب المقاتل»

عينت السلطات الصينية، أمس الجمعة، سفير«بكين» لدى «واشنطن»، المعروف بـ«الذئب المقاتل»، تشين جانج «56 عاما» وزيرا للخارجية خلفا لـ«وانج يي» البالغ من العمر 69 عامًا، وجه الدبلوماسية الصينية منذ 2013.

وقالت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية «إن بي آر»، إن «تشين جانج» سيصبح واحدًا من أصغر وزراء الخارجية في تاريخ جمهورية الصين الشعبية.

«واشنطن» ستواصل الحفاظ على إدارة العلاقات مع «بكين» بمسؤولية

بدوها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، الذي يخطط لزيارة العاصمة الصينية «بكين»مطلع العام المقبل 2023 يتوقع استمرار علاقة عمل مثمرة مع وزير الخارجية الصيني الجديد «تشين جانج».

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن «واشنطن» ستواصل الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات مع الجانب الصيني بمسؤولية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تراقب السلوك الصيني عن كثب، محذرة «بكين» من عواقب مساعدة «موسكو» في الالتفاف على العقوبات الغربية.

قلق أمريكي من تطور العلاقات «الروسية الصينية»

وأكد المتحدث باسم الوزارة الأمريكية نيد برايس، لوكالة أنباء «تاس» الروسية، أن «واشنطن» قلقة من تطور العلاقات بين «موسكو» و«بكين»، في ضوء المحادثة التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني «شي جين بينج».

وأمس الجمعة، عقد بوتين و«بينج»، قمة عبر تقنية الفيديو، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية، وأكد الرئيس الروسي، في تصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو بثت على التلفزيون الرسمي، أن التعاون بين البلدين يزداد كعامل استقرار على الساحة الدولية.

وأضاف بوتين،أن التعاون العسكري بين البلدين مهم لتعزيز الأمن الإقليمي، مشيرا إلى العزم على تطويره مستقبلاً. وتابع الرئيس الروسي قائلا، إن بلاده تتوقع تتوقع زيادة إمدادات الغاز إلى الصين خلال عام 2023.

بوتين يتوقع قيام الرئيس الصيني بزيارة روسيا في الربيع

كما توقع بوتين، قيام نظيره الصيني، «شي جين بينج» بزيارة دولة لروسيا في ربيع 2023، فيما قال الرئيس الصيني، في رد استمر حوالي دقيقتين، إن «بكين» مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا على خلفية الوضع الصعب في العالم بأسره، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأبلغ «بينج»، بوتين، أنه يتعين على البلدين التنسيق والتعاون عن كثب في الشؤون الدولية، مشيرا إلى أن الطريق إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا لن يكون سهلا. وتابع الرئيس الصيني قائلا، إن «بكين» ستواصل التمسك بموقفها الموضوعي والعادل بشأن الأزمة الأوكرانية.