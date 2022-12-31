مصرع شاب ومسن وإصابة اثنين آخرين في حادثي تصادم بالشرقية

لقي شاب ومسن مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران إثر حادثي تصادم بنطاق مركزي أبو كبير وبلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث على طريق «أبو كبير - فاقوس»

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتصادم سيارة ودراجة نارية على طريق «أبو كبير - فاقوس»، ما أسفر عن إصابة شاب وإصابة اثنين آخرين.

وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

مصرع مسن اصطدمت به سيارة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز بلبيس، يفيد بمصرع مسن إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق العام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن.