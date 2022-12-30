إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 4 أشخاص، بينهم طفل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارتين ملاكي في البحيرة

وورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بنطاق ذات المركز، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى إدكو، وحُرر المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كل «رودينا.ز.ز»، 15 سنة، مقيمة في كفر الشيخ، بنزيف في الرئة، و«زيدان م.ز»، 40 سنة، مقيم في كفر الشيخ، بكدمات وسحجات متفرقة، و«براء.ز.م»، 6 سنوات، بنزيف بالمخ، وآخر مجهول الهوية، مقيم في كفر الشيخ، بكدمات وسحجات متفرقة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.