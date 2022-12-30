إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب قبل قليل، شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بالبحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام وحرر محضر بالواقعة.

إصابة شخصين في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بنطاق دائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «سماح.ع.م»، 43 سنة، مقيمة بالإسكندرية، مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«أسامة.ع. ب»، 53 سنة مقيم الإسكندرية، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم.

وجرى نقلهما إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

ولقي طفل قبل قليل مصرعه أثناء عبوره الطريق بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.