مركز بحوث الرأي العام: رامي رضوان أعلى المذيعين مشاهدة في تغطية مؤتمر المناخ

أجرى مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، استطلاعا للرأي استهدف به رصد دور وسائل الإعلام المصرية في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات والأخبار بشأن قمة المناخ، التي أقيمت في مصر COP 27، إذ جرت الاستعانة بعينة عشوائية من المسوحات قدرت بـ1500 فرد.

واعتمد استطلاع الرأي الذي قامت به الكلية على جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 عاما فيما فوق، وذلك خلال الفترة من 17 نوفمبر لـ19 ديسمبر 2022، وأظهر الاستطلاع عددا من النتائج المهمة، منها:

- 96.4 % يرون نجاح المؤتمر.

- أشار 54.5% إلى أن تنظيم المؤتمر كان ممتازا، و29.1% جيد جدا، و10.9% جيد.

كما أجرت الكلية استطلاع رأي آخر استهدف رصد دور وسائل الإعلام المصرية في إمداد الجمهور المصري بالمعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ، وجرى تطبيقه على عينة بلغ عددها 1500 فرد من جمهور وسائل الإعلام، تراوحت أعمارهم من 15 عاما فيما فوق.

وأظهر الاستطلاع عددًا من النتائج المهمة، منها:

- وسائل التواصل الاجتماعي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.3% في قائمة الوسائل الإعلامية التي تابع من خلالها أفراد العينة مؤتمر قمة المناخ.

- جاءت المواقع الإخبارية الإلكترونية في المركز الثاني، تلتها القنوات التليفزيونية، ثم مواقع المؤسسات الرسمية.

- احتل الإعلامي رامي رضوان أعلى المذيعين مشاهدة بنسبة 65.6%، تلته الإعلامية لميس الحديدي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر مصطفى، مدير مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام، أنه سيتم إعلان نتائج الاستطلاع بشكله الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.