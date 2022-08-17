 تنسيق كلية الإعلام 2022 المرحلة الأولى.. اعرف الحد الأدنى بالجامعات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل تنسيق كلية الإعلام 2022 المرحلة الأولى، موضحة أن القبول بالكلية يشترط اجتياز اختبار القدرات التي عقدت عقب امتحانات الثانوية العامة2022، مؤكدة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من الموقع الإلكتروني.

درجات تنسيق كلية الإعلام 2022 المرحلة الأولى

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 330 درجة.

- كلية الإعلام جامعة المنوفية 327 درجة.

- كلية الإعلام جامعة بني سويف 321 درجة.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 319 درجة.

- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 316 درجة.

أماكن شاغرة لكليات الإعلام بالشعبة العلمية

وبالتزامن مع إعلان تفاصيل تنسيق كلية الإعلام 2022 المرحلة الأولى، أوضحت الوزارة في بيان لها، وجود أماكن شاغرة للالتحاق بكلية الإعلام 2022 لطلبة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، بينما جاءت الكليات المتاحة لشعبة أدبي كليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، إذ جاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية 58.05% والشعبة العلمية 60%.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، إنه سيجري فتح باب تقليل الاغتراب بعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق وإعلان نتائجها بنسبة 10% من إجمالي الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب إلكترونياً والحاسم في هذه المسألة هي درجات الطلاب، ويتقدم الطالب إلكترونياً بنفس الطريقة التي قام بها بتنسيق رغباته خلال المرحلة الأولى من التنسيق.