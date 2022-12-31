امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.. الجداول والاستعدادات في القليوبية

كثفت محافظة القليوبية جهودها استعدادًا لانطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بمدارس المحافظة «عام ومهني»، والمقرر أن تنطلق يوم 21 يناير للنظري و9 يناير للعملي، حيث اعتمدت مديرية التعليم الجداول الخاصة بالامتحانات وكلفت مديري الإدارات التعليمية بتكثيف المتابعة.

«الوطن» تستعرض استعدادات مديرية التعليم في القليوبية لاستقبال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجداول الامتحانات ورفع حالة الطوارئ في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

استعدادات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 القليوبية

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، إن مديرية التعليم بالقليوبية كثفت استعدادها لأعمال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بمدارس المحافظة المختلفة «عام ومهني»، مشيرة إلى أنه تم اعتماد جداول الامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات العملي للصف الثالث الإعدادي 2023 العام يوم 9 يناير المقبل فيما تنطلق امتحانات النظري للمواد الدراسية للعام والمهني يوم 21 يناير المقبل.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 القليوبية

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن المديرية أعلنت حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 «عام ومهني عملي ونظري»، حيث جرى التأكد من تجهيزات المدارس وصيانة الديسكات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالمدارس، مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعا مع مديري 12 إدارة تعليمية ناقشت خلاله استعداد المدارس للامتحانات، حيث شددت على مراعاة الدقة في ورقة الأسئلة وطباعتها بشكل واضح والتأكيد على سرعة تواصل غرفة العمليات لحل أي معوقات خلال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 مع التركيز على الإضاءة داخل المدارس.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه جرى اعتماد جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 عام ومهني للمواد النظرية والعملية كالتالي :