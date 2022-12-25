جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي في القليوبية.. عملي ونظري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للمواد العملية والنظرية، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع يناير المقبل في كافة المدارس عام ورسمية ورياضية، حيث جرى توزيع الجداول علي المدارس ونشرها على الإنترنت وإخطار الإدارات التعليمية والمدارس بها.

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي في محافظة القليوبية نصف العام للمواد العملية والنظرية في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للمواد العملية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للمواد العملية التي تنطلق يوم 2 يناير المقبل لمدة 3 أيام وفق الجدول المرفق.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للمواد النظرية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للمواد النظرية والتي تنطلق يوم 14 يناير المقبل لمدة 4 أيام وفق الجدول المرفق.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022 – 2023 للمرحلة الإعدادية بمدارس المحافظة، ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات في 14 يناير المقبل وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، اعتبارا من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية في بيان لها أنه تلتزم كل إدارة تعليمية بالإجراءات الإحترازية على أن تنتهي جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023