حالة الطقس بالمحافظات.. ظاهرة جوية تضرب بعض المناطق فجرا و«الأرصاد» تحذر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان حول حالة الطقس بالمحافظات، والذي يشهد تباين في درجات الحرارة مع طقس بارد في الصباح الباكر بارد ليلا على أن يكون شديد البرودة في بعض المحافظات، وسط تكون ظاهرة جوية تضرب المحافظات فجر اليوم وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، وأوضحت الأرصاد أن الظاهرة هي تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية.

حالة الطقس بالمحافظات

وأشار البيان إلى أن حالة الطقس بالمحافظات تشهد سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة تصل إلى 50% في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع طقس بارد في الصباح الباكر وسط تكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الأحد في محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة يكون بارد ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية.

الظواهر الجوية في طقس غد الأحد

وجاء طقس غد في محافظات جنوب الوجه البحري باردا في الصباح لطيف نهاراً مائل إلى البرودة ليلا مع سقوط أمطار بنسبة 20%، وتكون الشبورة في الساعات الأولى من اليوم وتكون والغيوم على مدار اليوم.

وتشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد طقس بارد في الصباح لطيف نهاراً شديد البرودة في مع وجود شبورة وغيوم جزئية.

وحذر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية المواطنين حول تكون الشبورة المائية الكثيفة علي الطرق الرئيسية بداية من فجر اليوم حتي الصباح مما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية وتكون الشبورة كثيفة على مدن القناة.