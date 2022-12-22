حالة الطقس غدا الجمعة بالمحافظات.. 6 مدن في قائمة الأكثر برودة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي تضمن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الجمعة، أن هناك 6 مدن تعد الأكثر برودة خلال طقس الغد، و17 مدينة هي الأدفأ.

المدن الأكثر برودة غدا

ووفقًا لدرجات الحرارة الصغرى، فإن المدن الأكثر برودة خلال طقس الجمعة، هي سانت كاترين درجة الحرارة الصغرى 4 درجات مئوية، نخل 7 درجات، وسيوة والمنيا وأسيوط 10 درجات مئوية، وسوهاج 11 درجة مئوية.

المدن الأكثر دفئًا غدًا

وبحسب درجات الحرارة العظمى التي تضمنها بيان الهيئة العامة للأرصاد، فإن المدن الأكثر دفئًا اليوم، هي شلاتين درجة الحرارة بها 26 درجة مئوية، أبو رماد 25 درجة، حلايب ومرسى علم 24 درجة، شرم الشيخ والغردقة وأسوان والوادي الجديد ورأس حدربة 23 درجة مئوية، ورأس سدر والطور والأقصر وأبو سمبل وقنا، دمياط والإسماعيلية والزقازيق وشبين الكوم 21 درجة مئوية.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك 22 مدينة حرارتها معتدلة، حيث تنحصر درجات الحرارة العظمى بها بين 12 و20 درجة مئوية والصغرى بين 12 و19 درجة مئوية، منها القاهرة، الإسكندرية، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، 6 أكتوبر، بنها، دمنهور، كفر الشيخ، المنصورة، السويس، طنطا، وادي النطرون، السلوم، مطروح، العريش ورفح.