الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا بالمحافظات.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حول حالة الطقس غدًا في المحافظات، إذ تسود أجواء مائلة إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر مع وجود الغيوم الجزئية، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا مع نشاط لحركة الرياح، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد.

هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد تعرض جنوب الوجه البحري إلي طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهارا مائل إلى البرودة في أول الليل وآخره، مع سقوط أمطار 30% وطقس غائم جزئيا.

حالة الطقس غدا في مدن القناة

فيما تشهد محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس غدا الجمعة، طقسًا مائلًا إلى البرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع سقوط أمطار.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلي طقس مائل إلى البرودة ليلا لطيف نهارا، مع سقوط أمطار بنسبة 50% ونشاط للرياح على مدار اليوم.

وتشهد غدا محافظات السواحل الشمالية الشرقية وسيناء طقس معتدل الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا وسقوط أمطار متوسطة بنسبة 50%، فيما يختلف طقس محافظات شمال الصعيد عن جنوبه حيث تتعرض محافظات الشمال إلي إلي طقس لطيف الحرارة نهارا مائل البردة في الصباح بارد ليلاً مع سقوط أمطار بنسبة 30%، ونشاط للرياح وتكون الغيوم، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار في جنوب الصعيد مائل إلى البرودة معتدل نهارا مع نشاط لحركة الرياح.

وعن درجات الحرارة غدا فسجلت القاهرة والوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 15.

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة، الصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء العظمى 23 درجة، الصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد العظمى 20 درجة، الصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.