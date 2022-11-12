تفاصيل حالة الطقس بالمحافظات غدا.. سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد، في بيان، حالة الطقس بالمحافظات غدا، إذ تشير التوقعات إلى سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، إذ تشهد المحافظات تباينا في الطقس ما بين معتدل نهارا إلى مائل للبرودة ليلا على أن يكون هناك تكون للغيوم الجزئية، مع نشاط لحركة الرياح الخفيفة.

وأشار بيان الأرصاد إلى أن حالة الطقس في المحافظات تشهد سقوط أمطار غدا على محافظات الوجه البحري ومدن القناة التي تشهد نشاطا للرياح.

حالة الطقس بالمحافظات غدا.. سقوط أمطار

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد حول طقس المحافظات غدا كالآتي، محافظة القاهرة تشهد طقسا مائلا إلى الحرارة نهارا مائل البرودة ليلاً مع تكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس بالمحافظات غدا

وجاء طقس جنوب الوجه البحري مائل إلى الحرارة نهارا مائل البرودة ليلاً مع تكون الغيوم الجزئية ونسب سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%.

سقوط أمطار غدا بالمحافظات

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا مائل البرودة ليلاً مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% وتكون في الشمال الغربي بصحراء مطروح 30%.

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا معتدلا نهارا مائل البرودة ليلاً مع سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتتوقع الأرصاد أن يكون طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر مائلا إلى الحرارة نهارا لطيفا ليلا مع نشاط للرياح أحيانا وفرص سقوط أمطار على حلايب وشلاتين 30% مع تكون الغيوم الجزئية.

وتشهد محافظات الصعيد طقسا حارا مائل للبرودة ليلاً على أن يكون مشمسا نهارا وجاء ذلك طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وتكون درجة الحرارة في المحافظات غدا الأحد كالآتي:

القاهرة والوجه البحري تكون العظمي 26 درجة مئوية وبلغت الصغري 17 درجة مئوية

شمال الصعيد العظمي 27 درجة مئوية والصغرى سجلت 15 درجة مئوية

جنوب سيناء بلغت العظمى 28 درجة مئوية وسجلت الصغري 20 درجة مئوية

السواحل الشمالية سجلت العظمي 25 درجة مئوية وبلغت الصغري 16 درجة مئوية

جنوب الصعيد العظمي بلغت 31 درجة مئوية وسجلت الصغري 17 درجة مئوية..