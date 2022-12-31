كوريا الجنوبية تسجل 63 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 63 ألف و104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 67 وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 29 مليون حالة.

كوريا الجنوبية تسجل 61 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل البلاد 61 حالة وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألف و156 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، فرضت إسبانيا، على الوافدين من الصين اختبار فيروس كورونا، وسط زيادة المخاوف من عودة ارتفاع الإصابات بالفيروس في الصين، وقالت وزارة الصحة، إن سيتعين على الركاب إثبات أن تطعيماتهم حديثة، بتقديم شهادة رقمية

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، خلال مؤتمر صحفي، إن مخاوف بلادها الرئيسية تكمن في الظهور المحتمل لمتغيرات جديدة لفيروس كورونا في الصين.

ألمانيا ترفض إبراز فحوص سلبية لفيروس كورونا على القادمين من الصين

بدورها، دعت ألمانيا إلى اعتماد نظام مراقبة في مطارات أوروبا لمتحورات محتملة جديدة لفيروس كورونا، رافضة فرض إبراز فحوص سلبية على القادمين من الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات الصينية، أكدت في وقت سابق، أن جميع بيانات فيروس كورونا التي تسلمها لأطراف بينها منظمة «الصحة العالمية» تتمتع بالشفافية التامة. وكانت المنظمة شددت في وقت سابق، لمسؤولين صينيين على أهمية تشارك المعلومات حول تطورات فيروس كورونا

وقالت «هيئة الصحة الصينية»، في وقت سابق، إنها أجرت محادثات مع منظمة «الصحة العالمية» بشأن تزايد إصابات فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى تبادل المعلومات مع المنظمة بشأن الوضع الوبائي وعمليات التطعيم.

وحض المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق، السلطات في«بكين» على مزيد من الشفافية المتعلقة بوضع فيروس كورونا في البلاد.

وكان جيبريسوس، قال أمس الأول الخميس، أن القيود التي فرضتها بعض الدول ردا على تفشي إصابات فيروس كورونا في الصين مفهومة، بالنظر إلى نقص المعلومات من جانب «بكين».

وقال تيدروس،إن المنظمة لا تزال تشعر بالقلق إزاء تطور الوضع، مشيرا عبر «تويتر»، إلى مواصلة «الصحة العالمية» تشجع الصين على تتبع فيروس كورونا وتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.