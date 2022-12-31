ماذا تعني شجرة الكريسماس؟.. البحوث الفلكية تجيب

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شجرة الكريسماس، إن أول بقعة تستقبل العام الجديد في العالم هي جزيرة كيريتيماس «الميلاد»، وهي أكبر جزيرة مرجانية في العالم ضمن جزر دولة كيريباتي، وأول مناطق تُشرق عليها الشمس يوميا، لأن زمنها الأقليمي يتقدم عن جرينتش بـ 14+ ساعة.

وأضاف: «يأتي بعدها ساموا وتونجا وأجزاء من نيوزيلاندا ثم أستراليا»، موضحاً أن العالم العربي تأتي سلطنة عمان ثم الإمارات ثم باقي الدول العربية تباعا حتى موريتانيا، ومن الجهة الأخرى نجد سكان سامورا الأمريكية وجزر هاواي وبيكر وهاولاند هي آخر مناطق تحتفل برأس السنة على الكرة الأرضية لأنها آخر المناطق التي تغرب عنها الشمس يوميا، حيث زمنها الأقليمي يتأخر عن جرينتش بـ 12 ساعة، لذلك يكون احتفالها برأس السنة الجديدة الساعة 12 ظهرا من يوم 1 يناير من العام الجديد.

وعن معنى شجرة الكريسماس، قال: «هي نوع من أشجار الصنوبر، هرمية الشكل دائمة الخضرة تنمو في الأماكن شديدة البرودة شكلها الهرمي وأوراقها الإبرية يساعدها على الاحتفاظ برطوبتها وأيضا تمنع تكدس وتراكم الثلوج عليها».

وأضاف في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن شكل شجرة الكريسماس الهرمي يُزيد من مقاومتها للرياح فتظل دائماً قائمة، ويعمل على حصول الأوراق على المزيد من ضوء الشمس فلا يكون للفروع العلوية ظلاً على الفروع السفلية، موضحاً أن ذلك يساعد على تمرير الرياح من خلال الشجرة دون مقاومة كبيرة.