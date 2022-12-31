مصممة ديكور: شجرة الكريسماس تختلف من عام لآخر.. و«البيضاء» موضة 2023

حرص برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية نهى عبدالعزيز وسالي شاهين، على مشاركة الجمهور في الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023 باستضافة مصممين للديكور والتحضير لزينة الكريسماس.

صنع ديكور بأقل التكاليف

وقالت مها أبو سليمان، مصممة ديكور، إنه من الممكن على الأشخاص العاديين صنع ديكور وزينة الكريسماس بأقل التكاليف وبأدوات بسيطة وتضيف في نفس الوقت البهجة للمكان.

وتابعت: «أي شخص يرغب منا في عمل ديكور له، نجلس معه لمعرفة شخصيته والألوان التي يرغب في أن تكون بديكور شجرة الكريسماس الخاصة به، ونحاول في النهاية لتحقيق جزء من أحلام ورغبات هؤلاء الأشخاص في ديكور الشجرة الخاصة بهم».

من جهتها، قالت يسرا داوود، مصممة ديكور، إن بعض الخامات المستخدمة يتم شراءها وأخرى يتم صنعها في الورشة الخاصة بهم».

ديكور شجرة الميلاد في 2023

ولفتت «داوود» إلى أن ديكور شجرة الميلاد يختلف من عام لآخر، متابعة: «صنعنا شجرة الكريسماس هذا العام باللون الأبيض، بعض الناس تقبلوها، والبعض الآخر وجدوا أنها ليست مثل ألوان الديكور الذي تعودا عليه، مثل الأحمر والأخضر والذهبي والفضي».

كما عزفت فرقة «أكورديونلا» بعض المعزوفات الخاصة بعيد الميلاد ورأس السنة.