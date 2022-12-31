عضو أمناء الحوار الوطني: انطلاق الجلسات الفعلية خلال أيام.. و30 متخصصا بكل لجنة

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا، جلسة تحضيرية بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، التي تأتي تمهيدًا لبدء جلسات الحوار الوطني بشكل فعلي خلال أيام.

الاستقرار على الشخصيات المشاركة في الحوار الوطني

وكشف الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، آخر مستجدات الحوار، موضحًا أنَّ المجلس أوشك على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الجلسات الفعلية للحوار، عقب الانتهاء من الاستقرار على الأسماء المشاركة في الجلسات بشكل نهائي، مؤكدا أن مخرجات الحوار الوطني التنفيذية سترفع إلى الرئيس مباشرة، كما سترسل بعض المخرجات إلى البرلمان من أجل مناقشتها ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذها.

الشخصيات العامة والخبراء المشاركة في الحوار الوطني

وأوضح «عبدالقوي» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ مجلس الأمناء يعمل خلال الفترة الحالية، على الانتهاء من الاعداد للحوار الوطني و استكمال اختيار الشخصيات العامة والخبراء، المقرر مشاركتهم بالجلسات الفعلية، بعد تحديد المعايير والأفق الشاملة لاختيارهم، والتي تتمثل في حسن السير والسلوك، وخبرة كل من في مجال تخصصه ومقترحاته المقدمة، وما يمكن أن يضيفه للجان المتخصصة بكل محور.

توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني

وقال عضو مجلس الأمناء إن كل لجنة من لجان الحوار الوطني معنية بقضية معينة، يحضرها ما يقرب من 30 من المتخصصين دون تكرار لضمان توسيع قاعدة المشاركة، مشيرًا إلى أنَّ عدد القضايا التي سيتم مناقشتها تقترب من مائة قضية باللجان الـ19، مؤكّدًا حق الحكومة في حضور الجلسات، وتقديم المعلومات والأرقام والبيانات.