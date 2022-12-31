مدير «التطوير»: 1920 «شقة» بالمشروع.. ووحدات للمصريين بالخارج ضمن «بيت الوطن»

كشف المهندس عبدالرحيم عباس، مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، «المدابغ» سابقاً، أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يضم 79 عمارة سكنية، بإجمالى 1920 وحدة سكنية، ويضم الدور الواحد 4 شقق، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 150 متراً مربعاً، وتتراوح أدوار العمارات السكنية ما بين 3 إلى 6 أدوار وأرضى، حيث يقل ارتفاع العمارات السكنية، قرب سور مجرى العيون، للحفاظ على رؤية الأثر. وأكد «عبدالرحيم»، خلال حواره مع «الوطن»، أنه يجرى العمل حالياً فى تنسيق الموقع العام للمشروع، وأعمال التشجير واللاند سكيب، وإلى نص الحوار:

حدثنا عن بداية تطوير منطقة سور مجرى العيون؟

- بداية تطوير منطقة سور مجرى العيون كانت فى سبتمبر 2020، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن خطة القضاء على العشوائيات فى مصر، وتم عمل بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، لتطوير منطقة سور مجرى العيون، وإسناد المشروع فى البداية لمكتب استشارى ليتولى التصميم لمراعاة النمط الطرازى الإسلامى داخل المنطقة، وتوزيع المهام على الجهات المشاركة فى المشروع.

ماذا عن بداية مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون؟

- منطقة سور مجرى العيون فى بداية الأمر كانت تنقسم إلى منطقتين؛ منطقة المدابغ، ومنطقة سكنية عشوائية للسكان والعاملين بالمدابغ، وعن البدء فى المشروع قامت وزارة الإسكان والمرافق بعمل ورش نموذجية فى منطقة الروبيكى بمدينة بدر، وتم نقل عمال المدابغ الموجودين بمنطقة سور مجرى العيون إليها، وتم نقل السكان والعمال أيضاً لمنطقة بدر، نظراً لقرب السكن من مقر عملهم الجديد بمنطقة الروبيكى داخل المدينة، كما تم نقل عدد من السكان إلى حى الأسمرات، والمرحلة الأولى من تطوير مجرى العيون تمثلت فى نقل مخلَّفات وحطام التكسير الناتج عن المناطق العشوائية بمقدار نحو مليون ونصف المليون متر مكعب من ناتج الحفر والردم داخل المنطقة.

ما نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون؟

- حالياً تم الانتهاء من أعمال الخرسانات والواجهات الخارجية والتشطيبات الخارجية لجميع العمارات السكنية، ويتم العمل حالياً على التشطيبات الداخلية لـ79 عمارة بالمشروع. ومع نهاية المشروع، سيتم عمل سور يفصل المشروع عن الطريق الخارجى، لجعله بمثابة كومباوند متكامل، به جميع الخدمات.

وتم توفير عدد كبير من العمالة المتخصصة فى المجالات المختلفة، سواء الإنشائية أو التشطيبية، وعمال الصيانة، ويتم العمل بـ3 ورديات، على مدار 24 ساعة، كما تم توفير سكن للعمال، نظراً لوجود المشروع فى وسط القاهرة، ويسهل التنقل منه وإليه، خاصة للعمال الذين يسكنون بالمحافظات المختلفة. وشهدت الأيام الماضية طرح عدد من الوحدات السكنية بالمشروع للمصريين بالخارج، ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن».

ممَ يتكون مشروع التطوير؟

- مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون ينقسم إلى جزءين؛ الأول سكنى ويضم 79 عمارة، بإجمالى 1920 وحدة سكنية، وتم إنشاء العمارات داخل المشروع على الطراز الإسلامى كى يتلاءم مع طبيعة المنطقة التى تعود للقاهرة الإسلامية. أما الجزء الثانى فهو عبارة عن مول تجارى تراثى يتناسب مع طبيعة المنطقة، ومن المخطط أن يكون أكبر مول على مستوى الجمهورية، على مساحة 51 ألف متر مسطح، والذى يضم مسرحين أحدهما مكشوف، والآخر مغلق، سينما، كافيتريات، مطاعم، قاعات عرض، جراجات للسيارات. وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون نحو 90 فداناً، ويضم المشروع عدداً كبيراً من الوحدات السكنية، والمشروعات الخدمية والترفيهية، لخدمة السكان عقب الانتهاء من المشروع، وعرضه للتسكين.

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ما مزايا منطقة سور مجرى العيون عقب تطويرها؟

- موقع المشروع يبعد 5 دقائق عن بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارة، ويربط بين طريق صلاح سالم، وطريق سور مجرى العيون. وعقب انتهاء تطوير مجرى العيون، ستكون منطقة جاذبة للكثير للسكن بها، لموقعها المتميز، حيث تقع المنطقة فى قلب القاهرة الإسلامية، بالإضافة إلى التطوير الكبير الذى تشهده المناطق المجاورة للمنطقة، كمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة ومتحف الحضارات، بجانب العمل خلال هذه الفترة على مراحل مشروع تلال الفسطاط، الذى سيغير وجه القاهرة الإسلامية.

مع تطوير المنطقة.. كيف تمت مراعاة أثر سور مجرى العيون؟

- تم تصميم العمارات السكنية والشقق السكنية، داخل منطقة سور مجرى العيون، على الطراز الإسلامى، وعقب الانتهاء من المشروع، سيتم تسليم الشقق السكنية كاملة التشطيب والمرافق.

تحديات المشروع

واجهنا تحديات عدة عند بداية العمل بالمشروع، نظراً لطبيعة التربة داخل المنطقة واستخدمنا وسائل كثيرة لتنفيذ التصميم الإنشائى، وعمل جزء أساسات عميقة وإحلال، إضافة إلى ظروف جائحة كورونا وخفض عدد العمالة وساعات العمل بالمشروع.