«مودة» ينفذ أول معسكر تدريبي لأبناء المناطق المطورة بمشاركة رجال الدين

تشهد محافظة الإسكندرية تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، أولى معسكراته التدريبية لتدريب أبناء المناطق المطورة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقالت الدكتورة رندا فارس مدير مشروع مودة بأن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» ينظم المعسكر الذي انطلقت فعالياته بمدينة برج العرب ويستهدف متدربين من الشباب بحي الأسمرات 1 و2 وبشاير الخير 1 و2 و3 والضواحي وقرية الزرابي، حيث يقوم على هذا التدريب القادة الدينيين والمجتمعيين ممن قام المشروع بإعدادهم وتدريبهم على مدار سبعة أيام تدريبية لتطبيق الدليل التدريبي التفاعُلي للمشروع.

ويمثل القادة الدينيين دار الافتاء، والكنيسة الارثوذكسية، والكنيسة الانجيلية، والكنيسة الكاثوليكية اضافة الى القادة المجتمعيين من الشباب.

توعية المتدربين بالعديد من القضايا المتعلقة ببناء كيان أسري

وأشارت فارس، وفق بيان التضامن، اليوم، إلى أن المعسكر سيشهد على مدار 4 أيام تنفيذ عددا من الورش التدريبية المكثفة، حيث سيتم توعية المتدربين بالعديد من القضايا المتعلقة ببناء كيان أسري مستقر قائم على مبادئ المودة والرحمة، بدءًا من أسس اختيار شريك الحياة، والتعريف بمفهوم الزواج وأسس التواصُل الفعّال وسبل إدارة الخلافات الأسرية ووصولاً إلى أسس ادارة الموارد الاقتصادية للأسرة والتربية والإيجابية للأبناء بالإضافة إلى الأبعاد الصحية في الحياة الأسرية.

تدريب 375 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية

والجدير بالذكر أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية، وقام بتنفيذ تدريبات مباشرة لما يقارب 375 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، إضافة الي وصول منصته الرقمية إلى 4.5 مليون مواطن مصري.