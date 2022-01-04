«القباج» تدشن المرحلة الخامسة للحماية من المخدرات في المناطق المطورة

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عيادة الصندوق بمنطقة حدائق أكتوبر، لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانًا من خلال الخط الساخن «16023»، مع متابعة أي حالة إدمان بمجرد تحويلها إلى إحدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقي العلاج وحتى التعافي وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى.

تدشين مبادرات توعوية من أضرار الإدمان

وأوضح الصندوق في بيان له، أنه تم تدشين مبادرات التوعوية من أضرار الإدمان وافتتاح عيادات للصندوق بمناطق «الأسمرات ، والمحروسة وبشاير الخير واسطبل عنتر»، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات».

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى لمنطقة حدائق أكتوبر، اليوم، لافتتاح الوحدة الاجتماعية بالمنطقة وعيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تستهدف المبادرة توعية الشباب

ودشنت «القباج»، مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة حدائق أكتوبر بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية‪

تنفيذ ورش عمل للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة

وتتضمن المبادرة أيضا تنفيذ ورش عمل حكي للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات‪ .‬

اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات

وصرحت «القباج»، أنّ المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة في المناطق المطورة بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

ولفتت إلى أنّ المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة مثل مناطق «حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد»، وكذلك المناطق الجارى تطويرها، وتنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب المدارس بهذه المناطق بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات‪.‬

إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي

وأضافت أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب حدائق أكتوبر، بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار «أنت أقوي من المخدرات»، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية .