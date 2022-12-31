قناة «الحياة» ترصد احتفالات المصريين بالعام الجديد في الميادين

رصد برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، احتفالات المصريين برأس السنة الجديدة بعدد من المحافظات والميادين العامة.

وعرض البرنامج لقطات مباشرة من منطقة الكوربة بمصر الجديدة، إذ تجمع الكثير من المواطنين حول شجرة الكريسماس التي تزين المنطقة بشكل مبهر ولافت.

وعرض البرنامج احتفالات المواطنين بالعام الجديد في مدينة الشيخ زايد، والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إضافة للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلقت الإعلامية لبنى عسل على احتفال المصريين برأس السنة الجديدة، قائلة: «محتاجين نغير ونحتفل ونفرح، ربنا يديمها علينا، وابعدوا عن الكوميكس المتشائمة، متحطوش إيديكم على خدكم لكن في حاجات زي كدة غيروا ومتدخلوش 2023 بالروح والطاقة السلبية دي».

وتابعت: «نتابع على الشاشة مظاهر احتفالات المصريين برأس السنة الميلادية، والحياة اليوم هتحتفل على طريقتها الخاصة، وأخبار بلدنا النهاردة كويسة وتدعو للتفائل متعلقة بالأسعار والاقتصاد والأسواق وتوافر السلع».

وواصلت: «هنشوف احتفالات العاصمة الإدارية الجديدة برأس السنة الجديدة واحتفالات الأسمرات، فالأحتفال لا يقتصر على مستوى اجتماعي بعينة، كل واحد بإمكانياته يقدر يحتفل».