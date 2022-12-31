نجوم الفن يهنئون الجمهور بالعام الجديد.. أبرزهم حكيم ويسرا

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بالعام الجديد 2023.

وهنأت يسرا، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «السنة دي عدت عليا بحلوها ومرها بس دايما بكون ممتنة وشاكرة ربنا على كل شيء، الوحش قبل الحل لأني واثقة من كل شيء هو كاتبه دايما خير أكتر من ما ممكن نتخيل.. كل سنة ومصر كلها بخير وسعادة وأمن وأمان.. كل سنة وجمهوري العزيز قوي على قلبي طيب.. ربنا يديم علينا جميعا نعمة الصحة والستر وراحة البال وتكون 2023 سنة حلوة علينا كلنا بحبكم من كل قلبي».

حكيم يهنئ جمهوره بالعام الجديد

وهنأ حكيم جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «النهارده نهاية سنة 2022 يا رب تكون نهاية لكل ألم وحزن وضيق، ويا رب تجعل سنة 2023 سنة الفرح والسعادة والتفاؤل لكل الناس وسنة تحقيق كل الأماني لكل البشر.. كل سنة وأنتوا بألف خير».

أما الفنانة بدرية طلبة، هنأت جمهورها قائلة: «كل سنة وأنتو طيبين وسنة سعيدة عليكم بإذن الله».

ونشر تامر عاشور، صورة له عبر إنستجرام، وعلق عليها: «كل سنة وأنتم طيبين ويا رب سنة سعيدة عليكم جميعًا وتحققوا كل اللي بتتمنوه Happy New Year».