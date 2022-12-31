معلومات عن مسلسل يسرا في رمضان 2023.. «حمدالله ع السلامة»

تشارك الفنانة يسرا، في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل «حمدالله ع السلامة» وهو اسم مبدئي لحين الاستقرار بشكل نهائي، ومنذ عام 2002 اعتادت النجمة الكبيرة على المشاركة سنويًا في الأعمال الدرامية دون انقطاع.

يسرا ضيف دائم في شهر رمضان

ومن أبرز الأعمال التي عرضت للفنانة يسرا في شهر رمضان، الأجزاء الثلاثة لمسلسل رأفت الهجان، ومسلسل حياة الجوهري عام 1997، ومسلسل أوان الورد عام 2000، ومسلسل أين قلبي عام 2002، ومسلسل ملك روحي عام 2003، ومسلسل لقاء على الهوا عام 2004، ومسلسل أحلام عادية عام 2005.

مسلسل «حمدالله ع السلامة»

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل يسرا «حمدالله ع السلامة»، وذلك من خلال السطور التالية:

- يشاركها في البطولة شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، أوتوكا، أدم الشرقاوي، تأليف محمد ذو الفقار، إخراج عمرو صلاح، إنتاج جمال العدل.

- من خلال مسلسل يسرا «حمدالله ع السلامة» يخوض المطرب عنبة، تجربة التمثيل لأول مرة.

- انطلق تصوير أولى مشاهد المسلسل منذ أيام في منطقة دهشور.

- تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية مليئة بالتشويق.

- حضر فريق العمل وعلى رأسهم يسرا، عدد من بروفات المعروفة بـ«بروفة الترابيزة» وقراءة السيناريو وتفاصيل الشخصيات المشاركة.