البابا تواضروس يصل إلى الكاتدرائية بالإسكندرية لترؤس صلوات رأس السنة

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل لترأس صلوات رأس سنة 2023 من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور شعبي كبير للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، وذلك في موقف معتاد من بابا الإسكندرية أن يصلي صلوات العام الجديد من مقر كرسيه.

وبدأت الصلوات في الساعة التاسعة مساء والتي تستمر حتى منتصف الليل مع دقات الساعة الأولى من العام الجديد، بينما يترأس البابا عقب ذلك صلوات القداس الإلهي في العام الجديد، وذلك بمشاركة الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه والأنبا إيلاريون أسقف غرب والأنبا هرمينا أسقف شرق والقمص أبرام ايميل الوكيل البابوي والآباء كهنة البطريركية.

لقاءات البابا تواضروس الثاني في الإسكندرية

جاء ذلك بعدما أجرى البابا تواضروس عددا من اللقاءات في الإسكندرية قبل الصلوات أبرزها لقاء مستشاري المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية واللذين قدموا تعريفًا بالمحكمة الاقتصادية واختصاصاتها كما قدموا هدايا تذكارية.

آخر لقاءات رعوية في 2022

فيما تلى ذلك لقاءات رعوية التي تعد آخر لقاءات البابا الرعوية مع ختام 2022، والتي تمثلت في لقاء مجلس كهنة قطاع غرب الإسكندرية ومسؤولي الخدمة الاجتماعية والمالية بالقطاع، بحضور نيافة الأنبا ايلاريون الاسقف عام للقطاع ذاته.

كما التقى البابا مع خدام «رسالة فرح» لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والقري بكل الإسكندرية، وهي تابعة لخدمة القديس الأنبا كاراس، بكنيسة القديس تكلا هيمانوت بالإسكندرية، وذلك بمناسبة التذكار العاشر لتأسيس الخدمة.