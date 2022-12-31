أسعار الأرز اليوم السبت .. رفيع الحبة بـ12 ألف جنيه

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في كفر الشيخ، إن أسعار الأرز اليوم السبت بالمحافظات 2022، شهدت استقرارا لليوم الثامن على التوالي سواء للأرز الشعير عريض الحبة أو رفيع الحبة، وكذلك الأرز الأبيض.

ليستقر سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة 14 ألف و200 جنيه، وسعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و300 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة بواقع 15 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بواقع 12 ألف جنيه، طبقا لما تم تداوله اليوم خلال عمليات البيع والشراء الأرز داخل الأسواق الحرة والمتاجر بالمحافظات.

أسعار الأرز اليوم السبت

وأوضح الدكتور الرفاعي، أن أسعار الأرز اليوم السبت بالمحافظات، مستقرة وبها وفرة كبيرة من حيث المعروض، مشيرا إلى أن محصول الأرز خلال موسم الحصاد 2022 يعطي الاستهلاك المحلي في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي ويحقق فائض نحو 750 ألف طن أرز أبيض بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويفيض.

أسعار الأرز اليوم السبت بالمحافظات والمساحات

وأشار الدكتور أسماعيل الرفاعي، إلى أن مصر تتمتع بزراعة أفضل أنواع الأرز ولها ترتيب عالميا نظرا لجودة المنتج من محصول الأرز الشعير والذي يزرع في أراضينا السمراء العافية في شتى ربوع محافظات مصر.