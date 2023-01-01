طقس الإسكندرية مع أول أيام 2023.. أمطار متوسطة تضرب عروس البحر 

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، أول أيام العام الجديد 2023، أجواء شتوية شديدة في ظل استمرار احتفالات الكريسماس ما يحولها إلى أجواء أوروبية مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 50%، وهي النسبة الأعلى منذ نوة الفضية الصغرى، ما يجعلها بداية ممطرة.

وتشهد عروس البحر الأبيض المتوسط أجواء باردة بسبب انخفاض درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم الأول من العام الجديد، مع توجيه نصائح من محافظة الإسكندرية بضرورة أخذ الحذر وارتداء ملابس ثقيلة في ثالث أيام نوة رأس السنة التي تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط.

حالة طقس الإسكندرية في أول أيام السنة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية اليوم الأحد يشهد أمطارا متوسطة في أول أيام العام الجديد تزداد مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة بنسبة حدث 5% تقريبا.

صقيع مع طقس الإسكندرية في 2023

ويشهد طقس الإسكندرية في أول أيام 2023، انخفاض درجات الحرارة حيث العظمى تسجل 19 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، مع سرعة رياح 50 كيلو مترا في الساعة، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة في حال رغب المواطنين استكمال احتفالات الكريسماس في الأماكن المفتوحة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية اليوم

وترتفع أمواج الإسكندرية مجددا مع ثالث أيام نوة رأس السنة اليوم، إذ تتراوح ما بين 2 إلى 2.5 متر، ما يتبعه تحذير من نزول المياه واقتصار احتفالات الكريسماس على الجلوس على الشواطئ بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.