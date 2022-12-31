محمد رمضان عن 2022: «اللي فات بلطي واللي جاي جمبري»

دخل الفنان محمد رمضان، إلى أستوديو برنامج «معكم» وهو يرقص على أنغام أغنيته «ثابت على المبدأ ثابت»، وعن العام الماضي 2022 والعام الجديد 2023، قال: «بقول لـ2022 اللي فات بلطي واللي جاي جمبري».

رمضان: زمان كنت بشوف اللي بيحتفلوا برأس السنة

وأوضح «رمضان»، خلال استضافته ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على فضائية «CBC»، أن الفارق بين رأس السنة حاليا وما قبل ذلك، هو أنه قديما كان يشاهد من يحتفلوا برأس السنة، لكن حاليا بات هو من يحتفل برأس السنة: «كنت أقعد مع صحابي بالقرب من قصر بمنطقة المنيب في الجيزة، وكنا بنقعد بعيد نتفرج على اللي بيحتفلوا علشان نحس أننا قاعدين معاهم».