محمد رمضان وأولاده يحتفلون برأس السنة مع منى الشاذلي على شاشتي «cbc» والأولى

يطل الفنان محمد رمضان، اليوم، على جمهوره في مصر والوطن العربي، من خلال حلوله ضيفا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وذلك على شاشتي «cbc»، والقناة الأولى المصرية.

محمد رمضان ضيف منى الشاذلي

ويظهر محمد رمضان اليوم مع منى الشاذلي، ضمن الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة 2023، لا سيما عن تواجده رفقة أولاده للمرة الأولى خلال الحلقة، كما يقدم خلال الحفلة، عددًا من أغانيه الشهيرة، كما يتحدث عن كواليس أعماله الفنية الأخيرة.

ويقلد محمد رمضان، خلال الحلقة، عددا من الفنانين القدامي؛ أبرزهم أحمد زكي، وعمر الشريف، وتذاع الحلقة في العاشرة مساء.

طرح أغنية «على وضعنا» لمحمد رمضان

وفي سياق آخر، يطرح محمد رمضان، غدا أغنية جديدة بعنوان «على وضعنا»، مع الفنانين أحمد ومحمد عدوية، وذلك للاحتفال بالسنة الجديدة 2023، في أول تعاون فني بينهم، إذ نشر منذ ساعات قليلة صورة تجمعهم وعلق عليها: «إن شاء الله أغنية علي وضعنا 1/1/2023».

مسلسل العمدة لمحمد رمضان

ويواصل محمد رمضان، تصوير مسلسله الجديد «العمدة»؛ تمهيدا لعرضه بدراما رمضان المقبل، ويشاركه البطولة زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، منة فضالي، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، مجدي بدر، أحمد فيهم وعدد آخر من الفنانين.