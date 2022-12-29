6 معلومات عن مسلسل محمد رمضان الجديد.. دراما اجتماعية شعبية

يستعد الفنان محمد رمضان لاستئناف تصوير مسلسل «العمدة» بعد انتهاء إحياء حفلات رأس السنة الجديدة، التي يظهر في إحداها بصحبة أبنائه في برنامج «معكم» مع المذيعة منى الشاذلي على شاشة قناة cbc والتليفزيون المصري.

مسلسل العمدة دراما شعبية

وينافس محمد رمضان، في موسم مسلسلات رمضان 2023، بعمل درامي يحمل اسم «العمدة»، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه، وذلك من خلال السطور التالية:

- بدأ تصوير مسلسل العمدة في شهر أكتوبر الماضي.

- يستأنف محمد رمضان تصوير مشاهده بعد انتهائه من إحياء حفلات رأس السنة الجديدة.

- يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، أحمد داش، أحمد فتحي، طارق الدسوقي، طارق النهري، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، جوري بكر، عصام السقا.

يتزوج أكثر من سيدة

- من إخراج محمد سامي، الذي شارك في كتابته مع مهاب طارق.

- تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

- يجسد محمد رمضان، شخصية عمدة يتزوج أكثر من سيدة.