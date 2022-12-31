مصرع موظف بمعهد أزهري وإصابة زوجته في حادث تصادم بالغربية

لقى شخص مصرعه، وأصيبت زوجته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل كان يستقله هو وزوجته، على طريق قرية «محلة منوف - طنطا» وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم ميكروباص بموتوسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بطنطا، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدارجة نارية موتوسيكل على طريق قرية «محلة منوف - طنطا»، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة زوجته.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص «أحمد. عبدالعزيز .ال» ويبلغ من العمر 48 عاماً، موظف بأحد المعاهد الأزهرية، وإصابة زوجته وتدعى «هناء. م. ع» وتبلغ من العمر 39 عاماً، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، مقيمين بقرية تلبنت قيصر، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بموتوسيكل، علي طريق قرية «محلة منوف - طنطا» وتم التحفظ على الجثة، ونقل المصابة الي مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

رفع آثار الحادث

وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيداً لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.