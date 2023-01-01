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شيماء سيف تهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها: طول عمرك قلبك أبيض وفلة

كتب:

ياسمين محمود
01:21 ص | الأحد 01 يناير 2023
شيماء ودنيا

شيماء ودنيا

هنأت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها.

ونشرت شيماء مجموعة صور تجمعها بدنيا وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وإنتي حبيبتي وأختي وأغلى من كل الغاليين، من أول ما ظهرتي وقبل ما أعرفك وأنا من فانزاتك، ومن 11 سنة أعرفك بشكل شخصي وإنتي كل سنة أجمل من اللي قبلها، لا اتغيرتي ولا اتلونتي إنتي زي ما إنتي، طول عمرك قلبك أبيض وفلة، بحبك يا دودي وعقبال سنين كتير في سعادة ونجاح ودايما إنتي الملكة ومفيش غيرك يا ملكة».

صداقة شيماء ودنيا 

وتربط شيماء سيف ودنيا سمير غانم صداقة قوية منذ سنوات طويلة، وحرصت «شيماء» على زيارة دنيا ومشاهدة العرض المسرحي «آنستونا»، والذي قالت عنه عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «أكتر مرة ضحكت فيها في حياتي كانت النهاردة في مسرحية أنستونا، بجد عمل فنى متكامل ما شاء الله مش عارفة أحكي عن إيه ولا إيه ولا إيه، أحكي عن دودي الفراشة الجميلة بجد فنانة شاملة ونجمتي المفضلة طول العمر صوتها بيلمس قلبي، ربنا يحفظك يا حبيبتىي ودايما تكسري الدنيا يا أشطر دنيا».

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