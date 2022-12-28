حصاد مسرحيات 2022.. دنيا سمير غانم تكسر الحداد ومنى زكي تعود بعد غياب

شهد عام 2022 حالة من النشاط الفني على كل الأصعدة ما يجعله عاما مميزا، ولا سيما الأعمال المسرحية التي حازت على اهتمام عشاق خشبة المسرح، خاصة أن الموضوعات المطروحة كانت لقضايا مهمة مقدمة بطريقة مبسطة يتلاقها الجمهور بسهولة ويسر.

أنستونا

استكملت الفنانة دنيا سمير غانم مسيرة والدها الفنان الراحل سمير غانم المسرحية في عام 2022 بتقديمها مسرحية «أنستونا»، خلال على مسرح أوبرا هاوس، بمدينة 6 أكتوبر، إذ تعتبر التجربة الأولى لها بالمسرح، رفقة عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، في مساندة كبيرة من زملائها بالوسط الفني، وتواصل تقديمها بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

سيدتي الجميلة

من أبرز المسرحيات التي جرى عرضها في 2022 عرض مسرحية «سيدتي الجميلة»، المشاركة في موسم الرياض، وحقق العرض نجاحا كبيرا بسبب التناغم بين فريق العمل، الذين تفاعل معهم الجمهور بشكل كبير وضحكوا على «إفيهاتهم»، ويشارك في بطولة مسرحية سيدتي الجميلة نجوم الكوميديا أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلى عز العرب.

حتى لا يطير الدخان

الفنان أكرم حسني كان له نصيب في 2022 بتقديم عمل فني على خشبة المسرح، إذ قدم مسرحية «حتى لا يطير الدخان»، من بطولة النجمة التونسية درة، بيومي فؤاد ومحمد أنور والفنان إسماعيل فرغلي، من تأليف وإنتاج أمير طعيمة، والمسرحية تدور في إطار كوميدي تشويقي، واستغرق التحضير لها عدة شهور.

البنك سرقوه

وشهد عام 2022 عرض مسرحية «البنك سرقوه»، بطولة أشرف عبد الباقي وكريم محمود عبد العزيز، على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض، في نسخته الثالثة، بالمملكة العربية السعودية.

الوش التاني

كما شهدت أيضا عودة الفنانة منى زكي، إلى خشبة المسرح، بعد سنوات طويلة من الغياب، من خلال فعاليات موسم الرياض، إذ قدمت مسرحية تحمل اسم «الوش التاني»، شاركها البطولة محمد ثروت، أحمد رزق، حمدي الميرغني، رحمة أحمد خالد، وآخرين، من إخراج الفنان أشرف زكي.