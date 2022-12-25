مواعيد عرض مسرحية «أنستونا» لـ دنيا سمير غانم في رأس السنة

أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، عرض مسرحيتها الجديدة «أنستونا»، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، يومي 30 و31 ديسمبر المقبل، على خشبة مسرح أوبرا هاوس بجامعة مصر، في مدينة السادس من أكتوبر، حسب ما كتبت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام».

تفاصيل عرض مسرحية أنستونا

وتقدّم دنيا سمير غانم، 5 أغنيات استعراضية خلال العرض، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، أحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

أبطال مسرحية أنستونا

المسرحية بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي تأليف كريم سامي، أحمد عبدالوهاب، إخراج خالد جلال.

مسرحية «أنستونا» تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال، وانطلق عرضها يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر.

أسعار تذاكر مسرحية أنستونا

وكشفت الجهة المنتجة، عن أسعار تذاكر مسرحية «أنستونا»، مقسمة إلى 5 فئات، الفئة الأولى قيمتها 250 جنيها والثانية بمبلغ 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والفئة الرابعة بمبلغ 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.