سعر كرتونة وطبق البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم

تهتم الأسر المصرية بمتابعة أسعار البيض، حيث يعتمد عليه أغلب المصريين كمصدر للبروتين ويتناولونه بشكل يومي نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة للأطفال والكبار.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أكد توافر المعروض في المحال التجارية المختلفة، ومنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

واشار إلى أن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، استقر عند سعر 65 جنيهًا، داخل المزارع، فيما تراوح سعره في المحال التجارية، بين 79 و90 جنيها.

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة نحو 69 جنيها، وسجل البيض الأحمر نحو 85 جنيها للطبق، فيما سجّلت أسعار الدواجن في المحال التجارية 46 و47 جنيه بالنسبة للكيلو.

ووفقا لرئيس شعبة الدواجن اختلفت أسعار مشتقاتها حسب نوعها في المحال التجارية وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر البانيه اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

- تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 60 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر الهياكل اليوم بين 28 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر شاورما دجاج اليوم بين 110 و120 جنيهًا.

- سجل سعر الكبد الصافي الكيلو اليوم نحو 50 جينها.

- بلغ سعر الكبد والقوانص الكيلو نحو 45 جنيهًا.

- تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 100 و110 جنيهات.

- سعر صدور بالعظم يتراوح بين 82 و88 جنيهًا.

- سعر الأوراك المخلية تراوح بين 70 و82 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة وزن 2 كيلو تقريبا، نحو 85 جنيهًا.