سعر كرتونة وطبق البيض اليوم في الأسواق والمحال التجارية

واصلت أسعار طبق وكرتونة البيض استقرارها بالأسواق، ونظرا لأنها تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة من المواطنين لما تحتويه من عناصر غذائية مختلفة.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 في المحال التجارية المختلفة، ومنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة أيضا.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

من داخل المزارع المختلفة استقر سعر طبق وكرتونة البيض اليوم لنحو 65 جنيهًا، وبالنسبة لسعره اليوم في المحلات التجارية، سجل بين 79 و90 جنيها، وفق لما اكد عليه الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

فى حين سجل سعره داخل منافذ وزارة الزراعة لنحو 69 جنيها، وسجل البيض الأحمر نحو 85 جنيها للطبق.

أسعار الفراخ البيضاء

استقرت اسعار الثروة الداجنة ، حيث سجلت أسعار الفراخ في المحلات التجارية 46 - 47 جنيه بالنسبة للكيلو، فيما اختلفت أسعار مشتقاتها كلا حسب نوعها ، في المحالات التجارية لتستقر كما يلي.

- سعر شيش البانيه بين 110 لـ120 جنيهًا.

-سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

- سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

- سعر شاورما دجاج بين 110 إلى 120 جنيهًا.

- سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

-سعر الكبد الصافي الكيلو إلى نحو 50 جينها.

- سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

- سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

-سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

- سعر الكيلو من البانيه بين 85 - 100 جنيه.

- سعر صدور بالعظم يتراوح بين 82 و88 جنيهًا.

- سعر الأوراك المخلية ستراوح بين 70 و82 جنيهًا.

- سعر الدجاجة الكاملة وزن 2 كيلو تقريبا عند نحو 85 جنيهًا.