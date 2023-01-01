فكري صادق: حب الناس نعمة من ربنا للفنانين.. ولازم نبقى قدوة للجمهور

قال الفنان فكري صادق، إن الفنان قدوة ويجب أن يكون صاحب خُلق وفن، مستشهدا بجملة قالها النجم الراحل فريد شوقي: «فريد شوقي قالنا كلنا بنمثل زي بعض وكلنا بنفن ولكن اللي يفرق الممثلين عن بعضهم في الأخلاق والأخلاق تأتي من الالتزام».

وأضاف الفنان فكري صادق، في حوار ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن الفنان الحقيقي يجب أن يمتص الآخر ويكون متسامحا.

فكري صادق: الحب نعمة ربنا على الفنانين

وعبر عن سعادته بظاهرة طلب الجمهور التصوير مع الفنانين في السنوات الأخيرة، مطالبا الفنان بأن يتعامل بود مع المعجبين: «لازم أحسس المعجب وأبينله إني فرحان بيه زي ما هو فرحان بيا والحب نعمة ربنا على الفنانين».

كما قال الفنان ناجي سعد: «نحن من الجيل الذي ما زال مطلوبا على الساحة الفنية وموجودين ومطلوبين في الكثير من الأعمال الفنية».

وأكد أن حب الناس لهم يتمثل في صدى شعبية بالشارع، لافتا إلى أن أسعد لحظاته حينما يقابله معجب من الجمهور في الشارع ويقول لها أنت فنان محترم.