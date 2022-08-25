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بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على شركات ميانمار دعما للروهينجا

كتب:

أحمد عادل موسى
12:05 م | الخميس 25 أغسطس 2022
أماندا ميلينج

أماندا ميلينج

أعلنت بريطانيا، اليوم فرض عقوبات جديدة في ميانمار على شركات مرتبطة بالجيش، دعما لمجتمع الروهينجا في جنوب شرق آسيا في محاولة للحد من وصول الجيش إلى الأسلحة والعائدات، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

فوضى في ميانمار

وقالت أماندا ميلينج، وزيرة بريطانيا لشؤون آسيا والشرق الأوسط في بيان: «إننا نواصل التضامن مع شعب الروهينجا وندين حملة التطهير العرقي التي تشنها القوات المسلحة الميانمارية».

وتعيش ميانمار حالة من الفوضى السياسية والاقتصادية منذ أن أطاح الجيش الحكومة المدنية بقيادة أونج سان سو تشي أوائل عام 2021، حيث أنهى بذلك مرحلة ديمقراطية طارئة استمرت 10 سنوات.

الأزمة الصحية تزيد من حالة الفوضى السياسية والاقتصادية

وبعد 6 أشهر من الإطاحة السلطة المدنية، جاءت الأزمة الصحية لتضيف الفوضى السياسية والاقتصادية في ميانمار، حيث باتت جثث ضحايا فيروس كورونا الملفوفة على عجل بقماش مشمع ترسل بأعداد كبيرة إلى المحارق أو المقابر.

 

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