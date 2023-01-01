إيمي سمير غانم تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها: «نحتفل بيه في الجنة مع الحلوين»

حرصت إيمي سمير غانم على تهنئة شقيقتها «دنيا» بعيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما بوالديهما الراحلين، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وعلقت إيمي سمير غانم، قائلة «دنيا بحبك أوي، كل سنة وانتي طيبة، وعقبال مليون سنة، ويارب دايما تفضلي ناجحة ومحبوبة زي ما انتي، وربنا يحفظ ليكي كايلا ورامي، ويبارك لك فيهم، وأنا وانتي وكلنا نحتفل في الجنة إن شاء الله مع الحلوين زي زمان».

مسرحية «أنستونا»

ومن ناحية أخرى، حققت «دنيا» نجاحا كبيرا بالعرض المسرحي أنستونا ورفعت جميع حفلات العرض شعار «كامل العدد».

ويشارك في بطولة العرض المسرحي عدد من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.