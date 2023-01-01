حلا شيحة تهنئ جمهورها في أول أيام العام الجديد: «سنة خير على مصر كلها»

هنأت الفنانة حلا شيحة، جمهورها، عبر حسابها على «إنستجرام»، بالعام الجديد 2023، متمنية أن يكون عام خير على مصر كلها.

ونشرت حلا شيحة صورة لأبي الهول والأهرامات، وعلقت عليها: «سنة كلها خير على أحلى وأغلى وأجمل بلد في العالم عندي، مصر حبيبتي أم الدنيا كلها، يا رب السنة تيجي بالخير، والبركة تعم كل مصري ومصرية، ويحفظ أهلها ويفرحنا كلنا ويفرح الناس البسيطة ويجبر بخاطرهم ويحفظ أولادنا وبناتنا كلهم، ويبعد عنا وعنهم كل سوء، كل عام وأنتم بخير».

آخر أعمال حلا شيحة

وكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة حلا شيحة، قبل ابتعادها عن الفن، فيلم «مش أنا»، وبعده ارتدت الحجاب وابتعدت عن الأضواء.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، شيرين وفايز المالكي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.