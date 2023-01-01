بشرى تحقق أول مليون مشاهدة بـ«أنا مشكلة».. ثالث أغنيات «في حتة تالتة»

حققت الفنانه بشرى أول مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بأغنيتها الجديدة «أنا مشكلة»، والتي طرحتها الجمعة الماضية ضمن أغاني ألبومها الجديد «في حتة تالتة».

بشرى تحتفل بأول مليون مشاهدة

واحتفلت بشري مع جمهورها بالأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «مليون مشاهدة على يوتيوب في 24 ساعة.. شكرا لكل الفانز والمستمعين، وعام جديد سعيد على الجميع».

وأغنية «أنا مشكلة» من كلمات بشرى، وألحان وتوزيع إسلام صبري.

«أنا مشكلة»

أغنية «أنا مشكلة» لـ بشرى هي ثالث أغاني ألبوم «في حتة تالتة»، حيث طرحت أغنيتي «الليل» و«369»، وحققت خلالهما ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع «يوتيوب» ومختلف المنصات.