محمد حمام مطرب شعبي بدرجة طبيب بشري: أغني منذ طفولتي (فيديو)

كشف المطرب الشعبي الدكتور محمد حمام عن مسيرته الفنية، لافتًا إلى أنه من محافظة الدقهلية، تحديدًا مدينة المنصورة، ويعمل طبيب أمراض صدرية، ولديه عيادة خاصة في المنصورة.

حب الغناء تمكَّن منه وعمره 11 عاما

وأوضح حمام، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، أن حب الغناء تمكن منه وعمره 11 عاما، لافتًا إلى أنه كان متفوقا طوال سنوات دراسته وكان يحقق المركز الأول دائمًا، والتحق بكلية الطب، وشارك في الحفلات الخاصة بجامعة المنصورة، وانتشر صيته في المحافظات بسبب غنائه في حفلات الجامعة.

تأثر بالعزبي ورشدي وعدوية

وأوضح أنه تأثر بالفنان الشعبي الراحل محمد العزبي والفنان الراحل محمد رشدي والفنان القدير أحمد عدوية، معتبرا أنه مدرسة فريدة في الغناء الشعبي.

وتحدث حمام عن المواقف الطريفة التي واجهته أثناء غنائه، لافتًا إلى أنه أحيا أفراح آباء ثم أحيا أفراح أبنائهم، وأنه من المواقف الطريفة التي حدثت له أنه تمت دعوته لفرح ولكنه تأخر واعتذر وصاحب الفرح أقام فرحا آخر بعد زفافه بأسبوع.