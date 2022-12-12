خالد الجندي: كل اختراع بشري وراءه ومضة ذكاء من الله لعبده

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل اختراع كميائي أو فيزيائي فى العالم وراءه ومضة ذكاء من الله سبحانه وتعالى إلى العالم والمخترع الذي يعمل على هذا الأمر: «كل الكون مسخر بأمر الله، ربنا سبحانه وتعالى منح المخترع هذا ليخدم البشرية كلها من أسانسير وسيارة وهاتف وكل شيء نستخدمه في حياتنا».

الحيوانات والطيور تأتيها أوامر من الله

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على «dmc»، أن الحيوانات والطيور تأتيها أوامر من الله سبحانه وتعالى، كما أن معنى قوله تعالى «فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» هو أن هناك تسخير من الله عزو جل لكل المخلوقات، ولا يستطيع المخلوق الخروج عن هذه المنظومة التسخيرية، ولذلك قال الله تعالى «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»، موضحًا أن أول بعثة شهدتها الخليقة كانت «الغراب».

أول بعثة شهدتها الخليقة كانت «الغراب»

واستدل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ذلك بقول الله تعالى «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ»، وكذلك «النحل»، في قوله «وَأَوْحَى رَبُّكَ إلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا»، والطير كذلك بدليل قوله تعالى: «وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ»، موضحًا أن الله قادر على كل شيء «الله جعل الشمس تقفز من أمام الكهف حتى لا يستيقظ أهل الكهف، لازم نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء».

من يمر بأزمة يجب عليه عدم الحزن بشدة

وأوضح أن من يمر بأزمة يجب عليه عدم الحزن بشدة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قادر على تبديل هذا الحزن العميق بالفرح الشديد، لهذا يجب على المؤمن أن يعزز بداخله اليقين بالله وقدرة المولى على تحقيق ما يظنه البشر مستحيلا: «قصص القرآن الكريم مليئة بالأدلة والمواعظ التي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى يصنع ما يراه البشر مستحيلا من أجل خدمة الإنسان».