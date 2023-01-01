«الجامعات»: امتحانات التيرم الأول مقسمة بين البابل شيت والمقالي

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري لمختلف الكليات العملية والنظرية، وفقاً للجداول والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستتم بنظام البابل شيت والمقالي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 ستكون إلكترونية بنظام البابل شيت بجانب الأسئلة المقالية، مضيفا أن هناك تشديدات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، لافتا إلى أن الجامعة شددت على الكليات بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية للعام الجامعي الجاري.

امتحانات بابل شيت ومقالية

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، ورئيس «الأعلى للجامعات الخاصة» السابق، أن الامتحانات تسير بالكليات وفقاً لجدوال الامتحانات والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مضيفا أن الامتحانات إلكترونية ما بين نظامي البابل شيت والمقالي في بعض الأسئلة لطلاب كليات القطاع الإنساني، وبنظام البابل شيت وإلكتروني في الكليات العلمية.