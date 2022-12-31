«أزهرية كفر الشيخ» تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اجتماعاً مع جميع موجهي الإدارات التعليمية الأزهرية التابعة للمنطقة «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، اليوم السبت، بمدرج ديوان المنطقة، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري مراحل، وموجهي عموم المنطقة، للوقوف على آخر التوجيهات والتعليمات الخاصة بسير لجان امتحانات النقل الثانوي التي تنطلق غدا الأحد ويليها امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

أهمية دور الموجه

وتبلورت محاور الاجتماع حول أهمية دور الموجه في العملية التعليمية، وضرورة الالتزام بواجباته على أتم وجه، والمطالبة بضرورة متابعة أعمال لجان امتحانات النقل الثانوي، ومدى جاهزية المعاهد لاستقبال أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المعاهد في هذا الشأن.

ومن جانبه تحدث الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، باستفاضة حول أهم ما تم رصده خلال زياراته المتكررة لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي المُنقضية حديثاً، للوقوف على أهم المعوقات والسلبيات لطرحها، والعمل على حلها، وتداركها مستقبلاً، موجهاً مديري الإدارات التعليمية بأهمية متابعة تأمين مراكز توزيع الأسئلة بالشكل المطلوب، ولافتاً الأمر لموجهي الإدارات بأهمية متابعة وصول مظاريف الأسئلة لمقر اللجان بالطرق الصحيحة التي تُقرها ضوابط الامتحانات.

إحالة المقصرين للتحقيق

كما طالب رئيس المنطقة، الحضور باتباع كافة تعليمات كراسة الامتحانات التي تم تعميمها على كافة المعاهد، مشيراً خلال الاجتماع إلى أنه منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى الآن، تم إحالة المقصر حيال أي مخالفة للتحقيق معه، ومن ثم يُسأل كل من توجه سابقاً لمتابعة لجان المعاهد التي رصدت بها هذه السلبيات.

وبنهاية اللقاء قام رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بفتح باب المناقشة للحضور، لمناقشة المقترحات المُتبادلة، وكذا الرد على أي استفسارات بشأن العملية التعليمية، وبخاصة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول المنعقدة حالياً.