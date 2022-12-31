غدا.. انطلاق امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

تنطلق صباح غد الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلة الثانوية الأزهرية، في محافظة كفر الشيخ، للعام الدراسي 2022 - 2023، التي تستمر من 1 يناير حتى الأربعاء 11 يناير 2023.

وأنهت منطقة كفر الشيخ الأزهرية كل استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلة الثانوية الأزهرية، وذلك بمتابعة مستمرة من الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية.

امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري «أدبي - علمي»

وبحسب جداول الامتحانات التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية، ووزعتها منطقة كفر الشيخ الأزهرية على كل المعاهد التابعة للمنطقة، فإنه يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري بشعبتيه «أدبي - علمي»، الامتحانات في المواد الدراسية والأيام التالية:

أولاً: «شعبة أدبي»، يوم الأحد 1 يناير الفقه وعلم النفس، والاثنين 2 يناير البلاغة والمنطق، والثلاثاء 3 يناير القرآن الكريم والصرف، والأربعاء 4 يناير اللغة الأجنبية الأولى والإنشاء، والخميس 5 يناير الجغرافيا والثقافة الإسلامية، والأحد 8 يناير الأدب والنصوص والمطالعة والتربية الفنية، والاثنين 9 يناير النحو والتوحيد، والثلاثاء 10 يناير التفسير وعلومه والتاريخ، والأربعاء 11 يناير الحديث وعلومه واللغة الأجنبية الثانية.

ثانياً: «شعبة علمي»، يوم الأحد 1 يناير الفقه والجبر وحساب المثلثات، يوم الاثنين 2 يناير البلاغة والهندسة، والثلاثاء 3 يناير القرآن الكريم والصرف، والأربعاء 4 يناير اللغة الأجنبية والإنشاء، والخميس 5 يناير الكيمياء والثقافة الإسلامية، والأحد 8 يناير الأدب والنصوص والمطالعة والتربية الفنية، والاثنين 9 يناير النحو والتوحيد، والثلاثاء 10 يناير التفسير وعلومه والفيزياء، والأربعاء 11 يناير الحديث وعلومه والأحياء.

أما طلاب الصف الثاني الثانوي الأزهري بشعبتيه «أدبي - علمي»، فيؤدون الامتحانات في المواد الدراسية والأيام التالية:

أولاً: «شعبة أدبي»، يوم الأحد 1 يناير الفقه والعروض والقافية، والاثنين 2 يناير الحديث والفلسفة، والثلاثاء 3 يناير الصرف والمواطنة والإنشاء، والأربعاء 4 يناير اللغة الأجنبية الأولي والتربية الفنية، والخميس 5 يناير القرآن الكريم والجغرافيا، والأحد 8 يناير التفسير واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 9 يناير النحو والتوحيد، والثلاثاء 10 يناير الأدب والنصوص والمطالعة والتاريخ، والأربعاء 11 يناير البلاغة والمنطق.

ثانياً: «شعبة علمي»، يوم الأحد 1 يناير الفقه والجبر، يوم الاثنين 2 يناير الحديث والتفاضل وحساب المثلثات، والثلاثاء 3 يناير الصرف والمواطنة والإنشاء، والأربعاء 4 يناير اللغة الأجنبية والتربية الفنية، والخميس 5 يناير القرآن الكريم والفيزياء، والأحد 8 يناير التفسير والكيمياء، والاثنين 9 يناير النحو والتوحيد، والثلاثاء 10 يناير الأدب والنصوص والمطالعة والأحياء، والأربعاء 11 يناير البلاغة وتطبيقات الرياضيات.