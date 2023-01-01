«السياحة الثقافية»: الوافدون الإسبان الأكثر زيارة للأقصر في 2022

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن إسبانيا احتلت المركز الأول في إرسال عدد السياح الوافدين ومعدلات متوسط الإنفاق خلال عام 2022، تلتها فرنسا ثم أمريكا وألمانيا وإيطاليا على الترتيب.

العام الأفضل منذ كورونا

وأوضح «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية التي استقبلتها محافظة الأقصر خلال عام 2022 وفقا للإحصاءات الرسمية كانت الأعلى منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم نهاية عام 2019، لافتا إلى أن أعداد السياح الذين زاروا الأقصر خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الماضي كانت أعلى من التي زارتها خلال النصف الثاني من نفس العام.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد نشاطًا كبيرًا في الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر من دولتي الهند وكوريا الجنوبية في الوقت الذي لم تبدأ كل من الصين واليابان تسيير رحلاتهما إلى المحافظة حتى الآن، إذ أنه من المتوقع أن تبدأ رحلاتهما خلال العام الجاري، موضحا أن العام الماضي شهد زيادة في الرحلات السياحية اليومية الوافدة من الغردقة إلى الأقصر والتي تشهد تواجد أعداد كبيرة من السياح.

اهتمام مصري كبير بصناعة السياحة

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن العام الماضي شهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة بصناعة السياحة وهو ما ظهر جليا في تنظيم العديد من الفاعليات التي ساهمت في الترويج السياحي لمصر، فضلا عن زيادة الاهتمام بالبنية التحتية بكافة المحافظات، وهو ما ساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2022.

يشار إلى أن العام الماضي شهد تنظيم العديد من الفاعليات السياحية بالأقصر مثل الاحتفال بمرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، فضلا عن استضافة معبد حتشبسوت لعرض أزياء ستيفانى ريتشي وغيرها من الأحداث والفاعليات السياحية الأخرى .