عضو بـ«المصرية للحساسية والمناعة»: مصر من كبار الدول في قهر موجات كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مصر أصبحت من كبار الدول في مواجهة موجات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يوجد انخفاض عالمي للفيروس باستثناء قارة آسيا التي تتواجد بها زيادة 2%، وذلك يؤكد انحصار الوفيات والإصابات رغم تواجد وتزايد المتحورات، موضحًا أن متحور أوميكرون له 500 متحور، وفقًا لما أقرته منظمة الصحة العالمية.

متحور دلتا أكثر شراسة وضررًا من أوميكرون

وأضاف «بدران»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن متحور دلتا لفيروس كورونا كان له 200 متحور إلى جانب كونه أكثر شراسة وضررًا من متحور أوميكرون، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا ليس جدياد علينا ويمثل السابع في مجموعة الكورونا، متابعًا: «هناك 7 مجموعات من كورونا الآن، نعرف منهم 4 مجموعات منذ السيتينات يقوموا بعمل نزلات البرد».

سارس أحد المجموعات الأربعة القديمة لفيروس كورنا

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن الأربع مجموعات القديمة لفيروس كورونا كان منهم فيروس سارس عام 2002، وأخر الشرق الأوسط التنفسي بعام 2013 بالسعودية، متابعًا أن فيروس كورونا سبب عدد وفيات كبيرة وصلت إلى مليون 958 ألفًا و308 أشخاص في السنة الأولى على مستوى العالم، بينما في السنة الثانية ارتفع عدد الوفيات إلى 3 مليون و524 ألفًا و617 شخصًا عام 2021، متابعًا أن الوفيات مازالت متواجدة.