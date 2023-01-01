أستراليا تفرض «اختبار كورونا» على القادمين من الصين وهونج كونج وماكاو

قالت السلطات الأسترالية، إن على القادمين من الصين تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا، اعتبارا من 5 يناير الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام أسترالية، إن المسافرين من البر الرئيسي الصيني وهونج كونج وماكاو، سيحتاجون إلى إجراء اختبار فيروس كورونا والحصول على نتيجة سلبية قبل السفر إلى أستراليا، اعتبارًا من الخميس المقبل.

من جانبه، أوضح وزير الصحة الأسترالي مارك بتلر، أن الإجراء الجديد جاء استجابة للموجة الكبيرة من إصابات فيروس كورونا في الصين، واحتمال ظهور متحورات هناك، وفقا لما ذكره موقع «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالي.

أستراليا: الإجراء سيساعد في حماية المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة

وأضاف بتلر، أن الإجراء سيساعد في حماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، وحماية نظام الرعاية الصحية لدى البلاد.

وأمس السبت، قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن بلاده دخلت مرحلة جديدة في معركتها ضد فيروس كورونا، مشيرا في خطابه بمناسبة العام الجديد 2023، إلى وجود تحديات صعبة.

وأشار «بينج»، إلى أن بعد ظهور فيروس كورونا، تمسكت البلاد دوماً بمبدأ الشعب أولاً والحياة أولاً، وبالوقاية من الفيروس والسيطرة عليه بشكل علمي ودقيق، موضحا أن بلاده قامت بتحسين وتعديل إجراءات الوقاية والسيطرة حسب الظروف، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

إجراء اختبار كورونا في غضون 48 ساعة قبل السفر إلى أستراليا

وأوضحت وسائل إعلام أسترالية، أنه اعتبارًا من الساعة 12.01 صباحًا يوم 5 يناير الجاري، سيُطلب من المسافرين إجراء اختبار فيروس كورونا في غضون 48 ساعة قبل السفر وإظهار دليل على نتيجة اختبار سلبية عند السفر إلى أستراليا.

بدورها، أشارت متحدثة باسم وزير الصحة الأسترالي، إلى أنه سيجري اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيكون اختبار «رات» أو «بي سي آر»، اليوم الأحد.