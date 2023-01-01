بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع عمود إنارة على طريق «شبراخيت - دمنهور» بمحافظة البحيرة، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى شبراخيت العام، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم

ورد إخطار اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة شبراخيت يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع عمود إنارة بطريق «شبراخيت - دمنهور» بدائرة المركز، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة «أحمد م.ع»، 59 سنة، مقيم بناحية مركز شبراخيت، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، «سلامة س.س»، 36 سنة، مقيم شبراخيت، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، «أحمد م.ا.خ»، 16 سنة، مقيم شبراخيت، مصاب كدمة بالرأس واشتباه كسر بالرأس، «كارم م.ا.ط»، 26 سنة، مقيم بناحية مركز شبراخيت مصاب كدمة بالظهر.

وجرى نقلهم إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.