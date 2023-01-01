فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل يتصدر إيرادات شباك التذاكر

تصدر فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة الفنان محمد هنيدي، إيرادات الأفلام منذ طرحه بدور العرض، حيث حقق، أمس، مليونين و502 ألف جنيه، حسبما كد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

حقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل إجمالي إيرادات اقترب من 7 ملايين و500 ألف جنيه في دور العرض، وتصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائية، يوم 28 ديسمبر الجاري.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، حجاج عبدالعظيم، مادلين طبر، ضياء الميرغني، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وتدور أحداث الفيلم، حول الدكتور نبيل، والذي يجسد شخصيته محمد هنيدي، يواجه كثير من المواقف والمفاجآت خلال عمله باعتباره طبيب تجميل، وذلك في إطار كوميدي، وتتمحور رسالته حول أن المظهر الجمالي والاهتمام بالشكل الخارجي ليس كل شيء.