فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» يقترب من مليون جنيه في أول أيام عرضه

نجاح كبير حققه الفنان محمد هنيدي بفيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، في أول أيام عرضه، حيث لاقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور، بعد طرحه مساء أمس في دور العرض.

إيرادات فيلم «نبيل الجميل دكتور تجميل»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن الفيلم حقق أمس 928 ألف جنيه، حيث اقترب من مليون جنيه في أول أيام عرضه، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات أكبر خلال الأيام المقبلة تزامناً مع الإجازات الرسمية يومي الجمعة والسبت.

فيلم «نبيل الجميل دكتور تجميل»

فيلم «نبيل الجميل دكتور تجميل » للفنان محمد هنيدي يضم عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم، نور اللبنانية، رحمة أحمد، محمد سلام، محمود حافظ، حجاج عبدالعظيم، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي، ضياء الميرغني، مادلين طبر، ومن تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

أحداث فيلم «نبيل الجميل دكتور تجميل»

وتدور أحداث الفيلم حول دكتور تجميل يدعى «نبيل» يواجه العديد من المواقف الكوميدية خلال عمله، ويوجه الفيلم رسالة بأن عمليات التجميل ليست هي الأساس في المظهر الجمالي.